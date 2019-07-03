長榮：空服員罷工14天 公司至少損失25.1億元

（中央社記者韋樞台北3日電）長榮航空空服員罷工今天已進入第14天，今晚勞資雙方再度閉門協商。長榮航空傍晚表示，自6月20日迄今總計取消558個航班(來回以一航班計)，累計營收損失估計達新台幣25.1億元，其他影響金額尚在估算中。

桃園市空服員職業工會傍晚表示，晚間6時30分已相約勞資雙方律師和協商代表見面，希望就團協架構和法律文字可以部分先行討論，並針對昨天團協已達共識的部分作法律文字的確認。

6月20日桃園市空服員職業工會無預警罷工；6月29日空服員工會投票取得大多數會員同意後，原本當天勞資雙方要簽下團體協約，卻在最後一刻因秋後算帳條件而觸礁，未能簽成團體協約。

勞資雙方7月2日再度回到談判桌閉門協商，經過10餘小時協商，部分議題已有初步共識，雙方也簽署確認協商會議紀錄，已有相當進展。有關不秋後算帳條款部分，雙方對於27名遭公司暫列曠職的空服員，同意依勞動部建議暫以「空白班」取代「曠職」，並組成調查委員會調查；對於公司5月8日公告停用員工優待機票的爭議，雙方也同意要以「漸進式恢復」方向協商。

至於罷工中的空服員向桃園市空服員職業工會取回三寶（護照、台胞證、員工證）才能返回工作崗位，但勞資雙方對於人數仍有不同統計，桃空職工說只有113人領回三寶，目前保管三寶仍有2100份以上；不過，長榮航空說逾600名罷工空服員表達返回工作崗位意願，其中有400人已取回三寶，未來隨著回到工作崗位的空服員人數增加，航班運能得以逐步恢復。（編輯：李信寬）1080703