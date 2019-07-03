更多編輯台推薦新聞：
獨一無二工作 台東延平鄉徵驅猴人
地方

獨一無二工作 台東延平鄉徵驅猴人

溫布頓第3天 謝淑薇女單次輪直落二晉級
運動

溫布頓第3天 謝淑薇女單次輪直落二晉級

指考108年各科試題一覽 參考答案持續更新
生活

指考108年各科試題一覽 參考答案持續更新

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

彩晶每股配息0.3元 7月30日除息

最新更新：2019/07/03 20:18

（中央社記者潘智義台北3日電）面板廠瀚宇彩晶股東會已通過每股配發現金股利新台幣0.3元，今天董事會決議，除息交易日為7月30日。

彩晶董事會決議除息交易日之外，並決議股票最後過戶日為7月31日、停止過戶起始日期8月1日、停止過戶截止日期8月5日，除息基準日8月5日，現金股利發放日訂於8月28日。

瀚宇彩晶統計，今年第1季合併銷貨收入淨額約為新台幣32.6億元，較去年第4季的31.9億元增加約2%。營業毛利約為3.5億元，營業利益約為0.11億元，淨利約為1.8億元，基本每股盈餘為0.06元；另外，第1季底每股淨值約為13.2元。

瀚宇彩晶指出，今年第1季總出貨量382.6萬片，較去年第4季減少約8.2%，整體產品平均售價約每片28美元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約9400萬片，大尺寸面板出貨量約為22萬片，自有品牌產品出貨量約為13萬台。

產品組合方面，瀚宇彩晶指出，6吋以下手機面板產品占總銷售金額的41%，6.2吋至10.1吋平板相關產品占總銷售額45%，11吋以上大尺寸面板占15%。（編輯：李信寬）1080703

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報