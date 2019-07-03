彩晶每股配息0.3元 7月30日除息
最新更新：2019/07/03 20:18
（中央社記者潘智義台北3日電）面板廠瀚宇彩晶股東會已通過每股配發現金股利新台幣0.3元，今天董事會決議，除息交易日為7月30日。
彩晶董事會決議除息交易日之外，並決議股票最後過戶日為7月31日、停止過戶起始日期8月1日、停止過戶截止日期8月5日，除息基準日8月5日，現金股利發放日訂於8月28日。
瀚宇彩晶統計，今年第1季合併銷貨收入淨額約為新台幣32.6億元，較去年第4季的31.9億元增加約2%。營業毛利約為3.5億元，營業利益約為0.11億元，淨利約為1.8億元，基本每股盈餘為0.06元；另外，第1季底每股淨值約為13.2元。
瀚宇彩晶指出，今年第1季總出貨量382.6萬片，較去年第4季減少約8.2%，整體產品平均售價約每片28美元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約9400萬片，大尺寸面板出貨量約為22萬片，自有品牌產品出貨量約為13萬台。
產品組合方面，瀚宇彩晶指出，6吋以下手機面板產品占總銷售金額的41%，6.2吋至10.1吋平板相關產品占總銷售額45%，11吋以上大尺寸面板占15%。（編輯：李信寬）1080703