刷卡賺回饋 專家建議辦卡前思考3面向

（中央社記者劉姵呈台北5日電）刷信用卡除現金回饋外，還有人是想賺取點數兌換折抵，但專家提醒，每家銀行信用卡刷卡回饋條件都不同，辦卡前務必思考自身負擔能力、偏好通路及是否有多元兌換管道3面向。

目前銀行業者推出的信用卡，除了最受歡迎的現金回饋外，另外像網購族最愛的就是LINE Points或Pi幣的點數折抵回饋，不僅在超商、量販店與百貨公司等實體通路可以使用折抵，網購通路更可以加碼回饋。不過銀行消金部門主管也提醒，每家銀行信用卡的消費門檻、兌換通路都不同，辦卡前務必思考3面向，才是真的A到好康。

首先，很多信用卡必須達到消費門檻或是需要達成特定條件才有回饋，要思考是否符合個人負擔能力。有些人光看回饋趴數就辦卡，才發現無法負擔最低消費門檻，例如單筆刷卡消費5萬元以上，可現金折抵1.5%，或是有的要綁定發卡銀行定存才享有1%回饋等。

第二，辦卡前務必挑選自身偏好的消費通路搭配回饋最高的信用卡，像是玉山銀行「Pi拍錢包信用卡」在全家及55688等特定通路，刷卡回饋可以達到4.5%，建議先了解自己常用且偏好的消費通路再去做選擇比較有利。

第三，除現金回饋直接折抵帳單外，刷卡產生的點數回饋累積到一定的兌換門檻，就可以做折抵，建議挑選點數累積門檻愈低或是無消費門檻的卡愈有利，像是聯邦銀行剛上市新卡「賴點卡」就有海外消費3%、國內消費2%「無上限」的LINE Points回饋。

另外，點數兌換管道，除了發卡組織以外，是否有提供其他多元管道也是一個考量點，像是有些只能在福利網上兌換贈品、有些則因跟平台談合作，能兌換折抵的通路就超過上百種。（編輯：林興盟）1080705