談OTT管理 Netflix籲台灣借鏡自律共管模式

2019台灣網路治理論壇5日舉行，第一場專題座談探討「OTT現狀、治理及未來展望」，左起為國際通商法律事務所律師余若凡、台灣網際網路協會理事黃勝雄、台灣線上影視產業協會理事長錢大衛、Netflix亞太區政府關係主管Darren Ong。中央社記者吳家豪攝 108年7月5日

（中央社記者吳家豪台北5日電）網路電視串流服務Netflix亞太區政府關係主管雍（Darren Ong）今天說，Netflix在東南亞與10家公司合作推出自律共管模式，包含內容分級、禁止仇恨言語等，是值得台灣借鏡的做法。

2019臺灣網路治理論壇（TWIGF 2019）今天舉行，今年大會主題為「建立開放、包容、信任、創新的數位社會 」，包括Google、Facebook、LINE、Netflix等重量級平台業者代表將一同探討網路包括OTT（串流影音）、平台業者信任度、假訊息、人工智慧、網站封鎖等國內外重大網路治理議題。

在大會第一場專題座談「OTT現狀、治理及未來展望」中，Darren Ong表示，現在是內容創作者的黃金時期，需要把市場的餅做大。Netflix認為，有機會用台灣的內容打進全球市場，目前Netflix上已有超過100部台灣戲劇，接下來到今年底會有更多台灣節目，包括2部Netflix原創中文戲劇。

Darren Ong強調，Netflix來到台灣市場約3年多，還在跟台灣夥伴學習，例如三立、CatchPlay及OTT協會的會員。台灣有蠻多OTT業者，產量也很多，反觀東南亞雖然人口與市場很大，但與台灣相比，東南亞沒有那麼多的OTT業者。雖然市場競爭很激烈，但對消費者和產業是好事，因為有競爭才有進步。

針對OTT管理規範，Darren Ong表示，Netflix在東南亞與10家當地和海外公司合作，並與政府討論後推出自律共管模式，包含很重要的保障，例如Netflix向消費者與政府保證一定會有內容分級、一定會有版權、會禁止仇恨言語內容、會加強兒少保護等，如果有其他問題也能與消費者和政府一起溝通解決。

他也強調，對Netflix來說，信任是很重要的，如果失去消費者和政府的信任，很難再爭取回來。他認為Netflix在東南亞的自律共管模式值得台灣借鏡，希望未來能朝這個方向一起努力。

台灣線上影視產業協會理事長錢大衛認為，OTT的管理不只涉及合法正版，也要討論盜版、境外等議題。

錢大衛指出，OTT產業橫跨很多部會，他主張應該設專法，用一些強制方式將國內外業者都納入規範，例如須在台設立分公司或子公司，不是透過代理商，內容須符合兒少法分級、須在台設立客服等。

錢大衛也表示，OTT不只是平台，還可以幫忙拉抬整個影視產業。他建議現階段先對OTT業者進行低度管理，因為OTT產業正處於萌芽創新階段，需要時間培養獲利模式，成熟後再逐步加強管理。尤其OTT是國家級戰略產業，應思考如何達到科技、產業、政策、法律、執法的平衡。（編輯：張均懋）1080705