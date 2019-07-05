瑞昱聯詠杰力第2季成績亮眼 營收創新高

（中央社記者張建中新竹5日電）IC設計廠瑞昱、聯詠與杰力第2季營運同步繳出亮麗成績單，3公司第2季營收同創歷史新高紀錄。

金氧半場效電晶體（MOSFET）廠杰力6月在商用筆記型電腦、智慧家居、工具機與電源供應器等市場需求熱絡下，營收攀高至新台幣1.5億元，月增6.07%，連續2個月營收創歷史新高。

杰力第2季營收達4.24億元，季增11.66%，同創單季業績歷史新高紀錄，營運表現淡季不淡；杰力上半年總營收8.05億元，年增18.84%。

網通晶片廠瑞昱與面板驅動IC廠聯詠6月因客戶年終盤點作業影響，營收同步較5月滑落；其中，瑞昱6月營收50億元，月減5.8%；不過，仍較去年同期成長達38.16%，為單月業績歷史次高水準。

聯詠6月營收51.93億元，月減7.09%，為4個月新低；不過，較去年同期成長14.82%。

瑞昱與聯詠第2季營運依然有亮麗表現，瑞昱第2季在新網通標案、電視與藍牙無線耳機等產品出貨暢旺下，季營收達151.81億元，季增18.28%，刷新單季業績歷史新高紀錄。

聯詠在面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）出貨暢旺，主動式有機發光二極體（AMOLED）驅動晶片出貨持續成長帶動下，第2季營收達163.04億元，順利達成原訂161億至166億元目標，季增9.08%，同創歷史新高。（編輯：蘇志宗）1080705