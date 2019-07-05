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屋頂型太陽光電裝設步調快 有望提前達標3GW

最新更新：2019/07/05 19:07

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）根據政府規劃，太陽光電在2025年裝置容量將達20GW，其中，屋頂型占3GW，經濟部能源局表示，屋頂型太陽光電裝設步調快，屋頂型已達2.8GW，大概今、明年就會提前達標目標。

根據政府規劃，太陽光電在2025年裝置容量將達20GW，其中，3GW為屋頂型，17GW為地面型。能源局官員表示，屋頂型太陽光電大概今、明年就會提前達標，但是，地面型進度則稍稍落後，因涉及複合使用，權利關係人太多，需要花時間溝通。

官員說明，地面型漁電共生，漁民擔心搭了太陽光版後，會遮蔽魚塭、影響水質，進而影響產量，因此，能源局將會在嘉義、台南、高雄等地做示範案，預估年底前完成，透過示範案讓漁民安心。

官員表示，截至今年4月，屋頂型已達2.8GW，地面型0.4GW，預計太陽光電今年將增加1.5GW，太陽能總量將達4.3GW，預估在明年達到6.5GW。

他說，太陽光電占比將會略微調整，預估屋頂型占比將增加，地面型則是看權利關係人協調進度，能源局再做滾動式檢討。不過，總裝置容量不變，2025年仍為20GW。

媒體追問太陽光電比例，並推估屋頂型光電2025年設置容量可能達5GW至6GW，官員回應「差不多」。（編輯：楊凱翔）1080705

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