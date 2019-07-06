供電能力大於需求 經部：未來不缺電

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）經濟部能源局盤點台灣經濟成長、台商回流及氣溫等因素後指出，台灣供電能力大於需求，備轉容量率自今年起將達16%，2025年更將達到17.2%，供電無虞。

政府推動能源轉型，根據規劃，台灣在2025年時，天然氣、燃煤及再生能源發電配比將為50%、27%、20%，其他能源包含核電、燃油及抽蓄水力共占3%。

能源局公布長期電源開發規劃，未來以「增氣減煤」，提升再生能源比例，以及核電廠屆臨除役為目標，也盤點經濟成長、台商回流、電動車以及氣溫等因素，能源局指出，未來供電能力將大於用電需求。

能源局預估，今年用電需求達3740萬瓩，攀升至明年3792萬瓩，2021年3841萬瓩，2023年3941萬瓩，2025年時，用電量將達4045萬瓩。

能源局說，在興達電廠、台中電廠等新燃氣機組以及再生能源逐步併聯上線，供電能力隨之增加。能源局預估，今年供電能力為4338萬瓩，2021年4454萬瓩，2023年4565萬瓩，2025年4742萬瓩。以此計算，自今年起備轉容量率均超過15%，今年將達16%，2025年備轉容量率將達17.2%。

不過，經濟部能源局官員說，地方減煤並未納入規劃中。另外，台電原先計劃將建北部燃氣機組，以填補深澳電廠缺口，但目前尚無具體規劃。官員也強調，天然氣機組從打樁到上線只要36個月，較燃煤機組的48個月快，經濟部將督促台電，確保供電能力無虞。

官員也說，目前正在進行抽蓄水力電廠可行性評估，因抽蓄水力快速上線發電特性，可短時間填補電力缺口，將作為未來緊急時刻的備援投手。（編輯：趙蔚蘭）1080706