珍奶聯盟發威 台灣國民美食賣進世界各大城市

珍珠奶茶征服世界專題3（中央社記者蔡芃敏台北6日電）台灣手搖茶連鎖品牌插旗全球，美國、英國、杜拜、韓國、印尼或越南，都能看見珍奶身影，最近「珍珠奶茶」也成了日本令和時代爆紅商品，2017年貿協成立的「珍奶聯盟」功不可沒。

台灣奶茶風味醇厚加上珍珠粉圓口感Q彈，在日本即使買上一杯珍奶要花近2小時，還是吸引大批民眾排隊，光在東京新宿車站周遭，就有10多家手搖茶飲店，台灣國民美食又一次發威。

除了珍珠奶茶，日本最近刮起「珍珠旋風」，一名日本記者發揮創意，將珍珠融入在地特有文化，做出兼具台日文化的「珍奶炊飯」，更有人開發出珍珠麻婆豆腐、珍珠蛋包飯、珍珠可麗餅等魔性料理。

儘管台灣網友崩潰直呼「不許這樣玩珍珠」、「誓死捍衛正統珍珠奶茶」、「八成是惡搞」，但不可否認，台灣飲品在日本確實引發熱潮。

台灣手搖茶連鎖品牌已插旗全球，不論是美國、英國、杜拜、韓國、印尼或越南，都能看見珍奶身影。

雅茗旗下「快樂檸檬」去年已與日本京王集團合資開立東京新宿地鐵站店，雅茗海外戰略部總監林太一對中央社記者說，儘管東京手搖茶市場競爭激烈，不過，時序進入5、6月後，快樂檸檬日本門市業績爆發性成長。快樂檸檬看好日本市場，下半年會在東京開設新門市，同時進駐日本二線、三線城市。

中華民國對外貿易發展協會行銷處長吳俊澤表示，根據統計，珍珠原料去年出口金額達5376萬美元，年增59%，今年前5月金額為3756萬美元，較去年同期成長106%，顯示珍奶在海外快速成長，連台北國際食品展都有日本超商業者來台，希望購入珍奶原料，搭上這波熱潮。

吳俊澤說，珍奶剛進軍日本時，由於飲食習慣不同，珍珠色澤偏深、口感特殊，加上珍奶「邊走邊喝」特性，日本消費者接受度較低；但在春水堂、50嵐、貢茶、CoCo都可等台灣知名品牌進駐後，加上台日觀光、飲食交流，以及日本年輕族群接受度高，珍奶釋放爆發性能量，終於在日本引發風潮。

商研院經營模式創新研究所副所長李世珍分析，台灣連鎖品牌近期積極赴海外拓點，打進國外市場，加上珍奶風味獨特，吸引外國消費者嚐鮮。

李世珍說，加上民眾透過IG、Twitter、臉書等社群平台打卡、PO文，像是日本流行的打卡標示「タピ活」，更讓珍奶病毒式傳播。

除了業者深耕既有海外市場，外貿協會在2017年組成「珍奶聯盟」，從原料、設備包材、連鎖加盟商，串連珍奶產業，提供一站式服務。

貿協也瞄準新南向國家，吳俊澤說，新南向國家人口年輕化、消費力強，加上天氣炎熱，貿協將到越南、菲律賓辦展，讓外國買主接觸台灣國民美食，將珍奶推向全世界，目前在馬來西亞舉行的台灣形象展也設有「珍奶館」。（編輯：林孟汝）1080706