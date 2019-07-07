大立光11日法說 市場關注華為供應鏈行情

（中央社記者吳家豪台北7日電）股王大立光將於11日舉行法人說明會，第3季營運展望將成為台股風向球。法人表示，台灣電子股受美中貿易戰影響最大，如今兩國釋出和解氣氛，有利華為供應鏈後續表現。

光學鏡頭廠大立光公布6月營收達新台幣40.76億元，月減19%，年減9.6%，下滑幅度超乎市場預期，主要受到美中貿易戰華為禁令影響，導致客戶砍單，雖然有部分客戶需求拉升，但仍衝擊6月營收表現。

大立光執行長林恩平在6月12日股東會時表示，7月開始進入傳統旺季，客戶啟動新機拉貨，營收會比6月好。

日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，20國集團（G20）會議上美、中兩國達成多樣協議，包含重啟5月10日以來的貿易協商、3000億美元商品加稅無限期展延。針對華為的部分，美國同意在無國安疑慮下，有條件供貨給華為，此舉將大幅降低美中貿易戰緊張的氣氛，也可望減低因為貿易戰可能引發的經濟衰退風險。

不過，黃俊斌觀察，G20會議雖達成多項共識，但市場擔憂後續談判過程中仍有變數，短期慶祝行情後將回歸基本面，重要觀察指標在7月底、8月初舉行的聯邦準備理事會（Fed）會議是否降息，將牽動後續行情表現。

黃俊斌指出，台灣電子股原本受到貿易戰影響程度最大，因華為許多重要供應鏈皆與台廠有關，如今兩國短暫釋出和解氣氛，有利相關供應鏈後續行情表現，大致上分為幾個族群。

首先是華為的基地台與手機供應鏈，之前因為市場擔憂華為的手機在海外銷售恐將受阻，相關個股股價都有下跌，目前都有明顯的反彈行情，包含散熱、CCL（銅箔基板）、ABF基板等零組件反彈較為強勢。此外，市場之前擔憂iPhone需求量下滑，相關的供應鏈如鏡頭、軟板等，近期也都有強勢反彈。

黃俊斌認為，美國雖暫時停止對華為制裁，但中國仍不放心，內部勢必加速培養自有的晶片技術開發能力，台灣相關的手機晶片、PA（功率放大器）、射頻元件等廠商仍將持續受惠。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，半導體下半年的變數為總體經濟成長趨緩，以及美中貿易談判跟華為禁令，撇除這個重大不確定性，下半年半導體仍有望迎接旺季，例如短期比特幣ASIC（挖礦特殊應用晶片）確實有急單，5G相關晶片需求也逐步加溫中。

廖哲宏分析，關於供應鏈「去美化」的趨勢，包括台廠半導體、IC設計等公司都有望受惠，但量的部分需要觀察。目前看來，上游半導體相關、IC設計、IP（智慧財產權）公司等將有望優先受惠。

在題材面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出，7、8月進入除息旺季，高股息殖利率股票多有表現，可關注產業包括紡織衣鞋代工、台灣IC設計、5G基地台相關供應鏈。小科技亮點則包含筆電鍵盤設計改變、受惠中國供應鏈「去美化」的IC設計公司。

蕭惠中說，面對下半年的不確定，就中長期而言，策略上應回歸產業需求趨勢來布局。展望後市，科技類股仍聚焦5G、車用電子、雲端、高速運用、物聯網及無線耳機等具中長期成長趨勢的族群；傳產股除了具備訂單移轉效應的紡織類股，符合運動休閒、節能減碳趨勢的電動自行車相關標的也值得持續留意。（編輯：黃國倫）1080707