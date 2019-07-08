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玉晶光6月營收8.58億 創18個月新高

最新更新：2019/07/08 17:27

（中央社記者韓婷婷台北8日電）玉晶光公布6月營收新台幣8.58億元，月增22.06%，年增46.06%，創下18個月來新高紀錄，玉晶光表示，6月營收成長動能主要來自於集魚燈及手機新機鏡頭。

玉晶光6月營收逆勢成長超過20%，令法人眼睛為之一亮，年成長也相當強勁；累計上半年營收32.06億元，相較去年同期下滑5.94%。

根據日前股東會時董事長陳天慶曾指出，受惠產品線更廣，今年機會確實多很多，美系客戶通過認證機種數比去年多，目前產能幾乎滿載，從過去經驗觀察，下半年都是傳統旺季，依訂單看來，客戶拉貨一如預期，下半年有望比上半年好。

由於美系客戶在產品規格上非常嚴謹，從歷史軌跡觀察，玉晶光在接新鏡頭業務時很容易因為良率起伏過大，不是大賺就是大賠，陳天慶坦承良率確實是很大的變數，不過歷經幾年努力，技術能力已拉到一定程度，學習曲線可望逐步縮短中，有助穩定度提升。

法人表示，玉晶光今年上半年有集魚燈挹注，增添營運動能，淡化原本上半年淡季效應，7月開始預計將進入智慧型手機鏡頭新機量產出貨期，屆時能否將玉晶光整體營運推向全新里程碑，良率依舊是關鍵。（編輯：鄭雪文）1080708

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