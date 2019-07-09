美元保單前5月銷售額衰退 壽險業者點出2原因

（中央社記者劉姵呈台北9日電）今年前5月美元保單總銷售金額較去年衰退約18%，其中5月美元投資型保單僅新台幣65億元，創下單月新低。壽險業者表示，今年新台幣兌美元貶至31元及保單宣告利率調降，是可能原因。

今年5月份美元保單銷售金額僅新台幣360億元，為今年第2低，占新契約保費的36.8%，其中美元投資型保單僅有65億元，也創下單月新低；累計今年前5月美元保單銷量約2117億元，占整體新契約保費的34.85%，與去年前5月累計2581億元、占43.7%比較，衰退約18%。壽險業者表示，主要原因可能有2個，今年新台幣兌美元貶至31元價位，另外則是保單宣告利率調降。

壽險業者表示，去年因新台幣兌美元匯率最便宜落在29元附近，加上宣告利率最高有4%，「利差、匯差雙頭賺」誘因增加民眾購買美元保單的意願。

今年前5月，因美中貿易戰造成市場波動度變大，加上國際美元轉強、主要亞幣兌美元相對貶值，根據台北外匯經紀公司統計，新台幣兌美元銀行間成交月平均收盤匯率也一度貶至31.2至31.3元左右。壽險業者認為，匯率會影響美元保單買氣，且壽險公司紛紛調降宣告利率，都成拖累美元保單新契約保費較去年衰退原因。（編輯：黃國倫）1080709