德銀揮下裁員大刀 員工拍照互擁告別工作崗位

（中央社倫敦/紐約8日綜合外電報導）德意志銀行昨天宣布大規模重組計畫，包括在2022年前裁減1.8萬人力，今天便開始採取行動，全球各地有許多員工與人資面談後，拿著印有德銀標誌的大信封袋離開工作崗位。

德銀（Deutsche Bank）這波重整計畫包括退出全球證券業務，縮減部分固定收益業務和大規模裁員，雪梨和香港的股票資本市場部門員工首當其衝。

離開香港辦公室的一名行員說：「若有職缺，請讓我知道。」

被裁員的香港辦公室員工，手上都拿著印有德銀標誌的大信封袋。3名職員在辦公室外的德銀標誌旁拍照留念，給彼此一個擁抱，然後招攬計程車離開。

一名股票交易員說：「他們給你這個大信封袋，你就得離開這棟大樓。」

另一人則說：「股票市場景氣不太好，我可能找不到類似的工作，但我必須想辦法因應。」

在華爾街的德銀辦公室，受裁員潮波及的員工都被叫到員工餐廳，得悉自己的命運。根據張貼在大廳的通知，在上午11時30分前，員工餐廳將維持關閉狀態。

德銀內部消息人士告訴路透社，數以百計員工在會議期間得知職位遭到裁撤，也獲得離職補償方案相關細節。一名消息人士說，他們向同僚告別後，隨即離開員工餐廳。

一名職員在辦公室外告訴路透社，裁員消息已經傳了好幾週。

這名匿名的員工說：「大家都在計劃下一步該何去何從，但市場景氣低迷。」

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，裁員大刀砍向香港辦公室幾個小時後，倫敦辦公室的員工也相繼離職，紐約辦公室估計也躲不過這波裁員潮。

一名剛失業的男子說：「我被裁員了，我還能去哪裡呢？」

這波裁員潮也襲向主要金融中心以外地區。印度班加羅爾（Bengaluru）一名德銀員工說，他和幾名同事也被炒魷魚了。

他還說：「現在大家的心情都非常無助，尤其是那些身為家中唯一經濟來源，或必須支付貸款等經濟壓力龐大的人。」

香港和倫敦的德銀發言人拒絕針對裁員人數細節置評，僅表示會試著向被裁員者提供支持。

當前未被裁員的德銀員工雖暫時鬆了一口氣，但也對未來充滿疑慮。

一名尚未遭解雇的新加坡行員說：「對我們來說，最大的問題是，如果我們不提供整套產品，我們該從哪裡開始？客戶會繼續與我們合作，還是一切就這樣結束了？」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1080709