日管制電子原料銷韓 法人：台積電有望受惠

（中央社記者張建中新竹10日電）日本加強3項關鍵電子材料出口南韓，極紫外光(EUV)光阻劑為管制項目，法人認為，三星先進製程發展恐將受到影響，台積電可望受惠，激勵台積電今天股價止跌反彈。

日本與南韓因前徵用工爭議關係惡化，日本政府自4日起加強管制含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑及蝕刻氣體（Etching Gas）3項關鍵電子材料出口南韓。

除三星(Samsung)副會長李在鎔傳出將要求合作夥伴從海外廠輸出高科技材料，路透報導，三星與SK海力士(Hynix)也試圖在台灣及中國等地區採購更多原物料，向庫存充裕的業者詢問意向，確保取得原物料。

法人認為，日本政府並非管制主流的光阻劑出口南韓，主要是半導體高階製程用EUV光阻劑受到影響，可能影響韓廠在先進製程上的發展，應有利台積電在7奈米先進製程維持領先地位。

至於記憶體，法人認為，因日本政府並非禁止材料出口南韓，僅因審核時間拉長延後出口，預期三星與SK海力士記憶體業務短期受影響應不大。

近期儲存型快閃記憶體(NAND Flash)報價反彈，法人研判主要是日本四日市6月發生跳電，記憶體廠東芝(Toshiba)廠區停工所激勵，應僅短期效應。

台積電今天在市場買盤湧入下，股價止跌反彈，盤中一度達新台幣244.5元，漲2.5元，漲幅1.03%。威剛與群聯股價也同步走揚，漲幅分別達2.62%及1.11%。（編輯：郭萍英）1080710