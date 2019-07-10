大學周邊置產出租 高科大投報率最高中原次之

（中央社記者韋樞台北10日電）大學周邊置產收租首重投報率。房仲統計，從去年元月至今年4月，淡江大學周邊交易房屋553戶最多，逢甲大學次之；國立高雄科大建工校區周邊投報率3.1%至6.6%，投報最高，中原大學居次。

大學指考結束，新鮮人註冊前最先遇到的是學校宿舍不足，勢必校外租屋。永慶房產集團引述教育部大專校院校務資訊公開平台資料顯示，全台大專校院學生宿舍平均僅滿足約65%的住宿需求，其餘約35%的學生只能在校外租屋。

永慶房產集團進一步統計從去年元月至今年4月學生數1.5萬人以上的大專院校周邊800公尺內的房屋成交資料，結果以淡江大學周邊553戶最多，逢甲大學489戶次之，東海大學425戶第3，高雄科技大學建工校區355戶和中原大學302戶居第4、5。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，依據實價登錄統計，交易量排行最高的淡江大學今年前4月平均單價每坪約新台幣20.3萬元，年增8.6%；附近租屋行情為每坪350元至800元間，租金年報酬率約2.1%至4.7%。

交易量第2的逢甲大學今年前4月平均單價每坪約19.7萬元，年增3.7%；附近租屋行情為每坪400元至850元間，租金年報酬率約2.4%至5.2%。

交易量第3的東海大學今年前4月平均單價每坪約17.1萬元，年減5.5%；附近租屋行情為每坪400元至800元間，租金年報酬率約2.8%至5.6%。

若以投資報酬率來看，謝志傑說，國立高雄科技大學建工校區過去是高雄應用科技大學，學校位於三民區，附近也有其他4所大專院校，包括高醫、文藻、正修以及高師大，整體租屋市場熱絡。今年前4月平均房價每坪約13.7萬元，年增8.7%，當地月租金行情約每坪350元至750元之間，相當穩定，年報酬率約3.1%至6.6%，投報率相當高。

謝志傑提醒購屋人，在大學周邊置產收租除了房價成本外，裝潢、維修及管理也是額外成本，而少子化時代的父母對於子女的租屋品質及安全要求提升，因此對於成本與收益的取捨需要更精打細算。（編輯：趙蔚蘭）1080710