南亞科第2季每股賺0.9元 第3季銷量可望更好

（中央社記者張建中新北10日電）南亞科第2季獲利持續滑落，歸屬母公司淨利新台幣27.49億元，季減23.3%，為11季新低，每股純益0.9元。南亞科預期，第3季銷量可望比第2季更好。

動態隨存取記憶體(DRAM)廠南亞科下午召開法人說明會，公布第2季營運結果；南亞科第2季平均售價下滑約14%至16%，不過，銷售量季增逾3成，帶動季營收攀高至124.41億元，季增9.4%。

南亞科第2季毛利率34.9%，較第1季下滑5.8個百分點，歸屬母公司淨利27.49億元，季減23.3%，為105年第4季來新低水準，每股純益0.9元。

展望未來，南亞科總經理李培瑛表示，第3季各應用市場區塊旺季來臨，整體需求將比第2季更好，銷售量應可持續增加，客戶端庫存水位降低，只是供應商庫存依然偏高，整體經濟也因各國貿易爭端有不確定性。

李培瑛預期，DRAM市場供需可望逐步平穩，現貨價有機會搶先反彈，短期合約價可能持續走跌，不過，跌幅應可縮小，毛利率變化將可趨緩。

至於製程技術發展，李培瑛表示，今年底前將會決定採用自主研發的10奈米製程技術，或向合作夥伴美光(Micron)授權1x/1y奈米製程技術。（編輯：郭萍英）1080710