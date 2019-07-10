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日管制電子原料銷韓 南亞科：短期難取得替代品

最新更新：2019/07/10 16:17

（中央社記者張建中新北10日電）日本限制3項關鍵電子材料出口南韓，南亞科總經理李培瑛表示，日本供應的都是半導體廠不可或缺非常關鍵原料，短期很難取得替代品，已有客戶對此表達關切。

南亞科下午召開法人說明會，法人關注日本限制3項關鍵電子材料出口南韓一事。李培瑛說，日韓的爭執與美中貿易爭端都是下半年整體經濟存在的不確定性。

李培瑛表示，日韓的爭執可能是短期，也可能是長期，還要觀察後續變化，未來幾週的變化相當關鍵，要看雙方協商結果。

日本供應都是非常關鍵原料，李培瑛說，根據他多年在半導體業界的經驗，那些原料都是半導體廠不可或缺的，這或許可能加速日韓雙方協商，只是仍要持續觀察。

李培瑛說，其中又以光阻劑的影響最嚴重，因有使用期限，估計約6週至12週，且運送及保存等過程很重要，此外，每種光阻劑特性都不一樣，因複雜度高，變更光阻劑可能引發不可預知的問題。

況且變更光阻劑不僅製造廠要重新驗證，連客戶也要重新驗證，李培瑛表示，短期要取得替代品很困難。他透露，確實有客戶對此表達關切，不過還沒有激烈反應。

日本與南韓因前徵用工爭議關係惡化，日本政府自4日起加強管制含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑及蝕刻氣體（Etching Gas）3項關鍵電子材料出口南韓，引起各界高度關注。（編輯：鄭雪文）1080710

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