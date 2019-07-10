研勤營收占比調整 中國以外市場成長

（中央社記者江明晏台北10日電）台灣行車記錄器PAPAGO!大廠研勤科技上半年合併營收新台幣3.08億元，年減逾11.1%，研勤指出，中國市場龐大但削價競爭，公司來自中國以外市場的銷售快速成長，占比已擴大。

研勤科技公告6月合併營收為3690萬元，月減9.93%，與去年同期相較減少47.98%，累計2019年上半年合併營收為3.08億元，則較去年減少11.1%。

研勤表示，中國行車記錄器市場雖然龐大但削價競爭態勢持續存在，反觀中國以外市場由於滲透率仍低，具成長性且有正常利潤，以6月合併營收來看，中國以外市場的營收年成長率達約4成，其中PAPAGO!行車記錄器在日本已是當地的第一海外品牌，仍能維持雙位數成長，北美與東南亞等市場，由於基期尚低更享有高成長表現。

研勤今年另一個成長動能來自於雲端應用事業，主攻人臉辨識技術，積極推廣的「PAKKA帕卡人臉辨識考勤系統」自今年第一季起已開始挹注營收貢獻。

研勤表示，公司已開發完成針對東方臉孔的「Face8台灣臉霸」人臉辨識核心引擎技術，辨識度高達99%以上，目前已有金控業者、大型製造業及零售流通業者與公司積極洽談合作方案中，預期此項授權銷售方案將可大幅提升人臉辨識技術應用的多元性，同時降低客製化的開發費用，對集團營運帶來貢獻。（編輯：李信寬）1080710