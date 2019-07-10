酷暑商機 全家統一超6月營收創佳績

（中央社記者江明晏台北10日電）受惠酷暑商機，超商雙雄6月營收出爐，統一超商年增5.4%，全家便利商店續創單月營收歷史新高，展望7月，超商雙雄看好旺季銷售動能，有助繼續推升業績。

統一超商公布6月合併營收新台幣215.73億元，較去年同期增加5.4%，累計上半年合併營收為1250.3億元，較去年同期成長4%。

統一超指出，受惠7-ELEVEn掌握中秋及高溫商機，推出預購、鮮食、CITY CAFE，加上新品GODIVA成功帶動市場話題；轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEn、康是美、星巴克等表現亮眼，均帶動6月業績成長。

轉投資事業部分，海外事業菲律賓7-ELEVEn目前店數已達2664店，較去年同期增加278店，持續進入新區域展店帶動整體業績成長近4成；康是美6月掌握季節趨勢，持續帶動新來客與業績成長；星巴克因氮氣冷萃及茶飲料新品效益，帶動6月業績成長。

7-ELEVEn本業部分，店數突破5500店，持續掌握商圈消費習慣推出合適的複合店型，提升品牌力及商品力，迎接中秋商機，預購提早開跑，以平時性商品如氣炸鍋、零食等成長最高，業績較去年同期成長超過1倍。

全家便利商店今天公布6月合併營收66.3億元，年增7.17%。累計1至6月合併營收373.79億元，年成長8.39%。

全家指出，消費市場持續受高溫炎熱影響，成為帶動6月整體營收的關鍵，整體鮮食業績以及一般商品中的冰品，年增幅度皆超過兩成，進口與本土啤酒在聯合促銷助攻下，也衝出佳績。

全家表示，鮮食中，咖啡、冰茶、酷繽沙於6月三箭齊發，以杯裝現煮飲料呈爆發性成長近5成，酷暑下帶動的輕食需求，也反映在業績年增超過兩成的壽司手卷、微波小菜、夯番薯等品類上。

展望7月，7-ELEVEn看好中元節、中秋節等重大節令需求，強化商品結構及預購服務，並因應暑假出遊商機，推出多樣化生活提案與新品。全家看好進入便利商店通路旺季，暑假出遊推升整體需求之餘，加乘結合支付工具的全店促銷活動，話題性冰飲杯裝飲料、涼感型鮮食陸續推出，以及中元節慶商機把握，預計將可持續挹注業績動能。（編輯：蘇志宗）1080710