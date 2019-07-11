衰事纏身 德銀傳涉大馬1MDB弊案遭美司法部調查

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）德意志銀行才剛宣布大規模重組計畫，包括退出全球證券業務和大規模裁員等，美國媒體報導，美國司法部正在調查德銀與一馬發展公司往來過程中，是否違反外國反洗錢防制法。

「華爾街日報」（WSJ）報導，司法部正在調查德國最大銀行德銀與一馬發展公司（1MDB）合作期間，是否違反美國反海外腐敗法及反洗錢法，其中包括當外界已開始擔心1MDB的管理和財務狀況時，德銀仍在2014年協助其融資12億美元（約新台幣372億元）。

自2009至2014年間，一馬發展公司有數十億美元公款遭挪用，被用來購買遊艇和昂貴藝術品等。名譽受損的馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）和他的親信據信也涉入一馬弊案

華爾街日報報導，美國司法部的調查也得到前高盛集團銀行家萊斯納（Tim Leissner）的協助，萊斯納去年認罪，坦承涉及1MDB醜聞。

根據報導，檢方正在調查萊斯納前同事陳雯綺（Tan Boon-Kee，音譯）在當中扮演的角色，她也曾任德銀亞太區銀行業務負責人。

華爾街日報說，德銀發現陳雯綺與馬來西亞金融家劉特佐（Jho Low）有聯繫後，她去年已離開德銀。劉特佐被控在一馬弊案中扮演核心角色。

德銀在聲明中說，德意志銀行將「徹底配合調查」，並聲稱是被一馬誤導。

聲明引述司法部文件說；「一馬在與德銀的交易當中，對德銀高層做出『重大不實陳述和漏報』。」

德銀近來衰事纏身，美國民主黨參議員6月也要求聯準會詳查德銀與總統川普和女婿庫許納（Jared Kushner）有關的可疑交易。

德銀7日也宣布將在2022年前削減1.8萬個職缺，相當於裁掉1/5人力，大刀闊斧改造旗下事業。過去一年，德銀已裁掉大約6000名員工。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1080711