玉晶光5月每股賺1元 年增43%

（中央社記者韓婷婷台北11日電）玉晶光自結5月稅後盈餘新台幣1.01億元，單月每股盈餘1元，年增43%，相較4月的0.35元大幅成長；累計前5月EPS為1.4元，法人預期第2季獲利將超越去年同期。

玉晶光因有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，公布最新自結數，5月營收7.02億元，年增35%，稅前純益1.31億元，稅後純益1.01億元，年增46%，每股盈餘1元。

玉晶光今年營收從3月起一路向上攀升，獲利也一路走高，6月營收攀高至8.58億元，月增22.06%，年增46.06%，創下近18個月來新高紀錄，玉晶光表示，6月營收成長動能主要來自於集魚燈及手機新機鏡頭貢獻。

累計第2季營收20.92億元，季增88.13%，累計前6月營收32.06億元，較去年同期減少5.94%。

根據日前股東會時董事長陳天慶曾指出，受惠產品線更廣，今年機會確實多很多，美系客戶通過認證機種數比去年多，目前產能幾乎滿載，從過去經驗觀察，下半年都是傳統旺季，依訂單看來，客戶拉貨一如預期，下半年有望比上半年好。

由於美系客戶在產品規格上非常嚴謹，從歷史軌跡觀察，玉晶光在接新鏡頭業務時很容易因為良率起伏過大，不是大賺就是大賠，陳天慶坦承良率確實是很大的變數，不過歷經幾年努力，技術能力已拉到一定程度，學習曲線可望逐步縮短中，有助穩定度提升。

法人表示，玉晶光今年上半年有集魚燈挹注，增添營運動能，淡化原本上半年淡季效應，7月開始預計將進入智慧型手機鏡頭新機量產出貨期，屆時能否將玉晶光整體營運推向全新里程碑，良率依舊是關鍵因素。（編輯：林沂鋒）1080711