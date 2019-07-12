元太加入AirFuel無線充電聯盟 拓展電子紙應用

（中央社記者潘智義台北12日電）電子紙龍頭E Ink元太科技今天宣布，加入AirFuel無線充電聯盟，將運用電子紙的低耗電、輕薄羽量、廣視角與不易碎裂特性，結合無線充電技術，拓展無線充電的電子紙裝置。

E Ink元太科技總經理李政昊表示，AirFuel為推動無線充電技術與標準的全球聯盟，致力建構不需插電即可充電的各式應用。透過AirFuel推動的無線充電技術，不僅可支持元太科技穩固電子紙產業優勢，更可在數位化時代，精進無紙化解決方案。

AirFuel無線充電聯盟主席Sanjay Gupta表示，無線充電技術已從智慧手機延伸至各種不同應用產品，AirFuel持續推動領先的無線充電技術，發展至無線供電2.0。運用磁共振與射頻(RF)的無線充電標準，電子紙顯示技術可在零售、物流、穿戴式裝置、智慧家庭等領域，打造多元化的新產品與解決方案。

元太科技說，加入AirFuel無線充電聯盟，並出任聯盟董事成員，將拓展電子紙技術的應用版圖，超低功耗的電子紙顯示器在結合無線充電技術後，將能打造出適用於物流、數位看板、智慧城市、零售，以及消費性電子產品多個垂直行業的無電池電子紙裝置。

國際研調機構IHS Markit統計，2030年全球將有229億個物聯網裝置，無線供電傳輸、無線網路連結、超低功耗，以及陽光下可視的顯示器等均是實現物聯網裝置發展的關鍵特性，而具備關鍵特性的電子紙顯示器可視為適用於物聯網產業的人機顯示介面。（編輯：楊玫寧）1080712