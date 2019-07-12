反省有線電視一灘死水 蔡明忠喊投資內容產製

（中央社記者江明晏台北12日電）台灣大哥大董事長蔡明忠今天說，加入有線電視產業多年，今年真正拿出決心投資內容產製，盼帶動風氣；他也自省有線電視「一灘死水」的局面，新業者加入卻走向惡性競爭，內容沈淪的問題也沒改善。

原WIN TV正式啟動品牌重塑為MOMOTV，成為全台第一個4K電視頻道家族，今天舉行成立記者會，蔡明忠為自家內容頻道MOMOTV站台。

蔡明忠在會後聯訪時表示， 在有線電視產業多年，今年才真正拿出決心和勇氣，希望對台灣內容產製多盡一份心力；至於將投資多少金額，內部人士透露，光是一台4K轉播車就要新台幣上億元，相關的投資將會很龐大。

現行規定黨政軍投資廣電媒體一股都不行，對於台灣整體廣電媒體產業的引進資金活水，造成或大或小阻礙。

蔡明忠也藉此感嘆，黨政軍管制不合時宜，遺憾修法進度很慢，目前「只聞樓梯響，不見人下來」，希望最近修法不要只是「狼來了」，讓業者失望。

蔡明忠也強調，內容產業是越競爭越好，缺乏競爭也造成有線電視被人詬病的現象，他也自我反省，為什麼有線電視是「一灘死水」；蔡明忠觀察，有線電視開放新業者加入，但卻走向惡性競爭，內容沈淪的問題也沒有改善，藉此呼籲主管機關，「有小業者存在當然是好，但是市場改變、向上提升要靠小業者是不可能的，希望大家對大業者多一份信心，真正為台灣內容產業帶來突破」。

蔡明忠說．台灣的電視台很多，早年被人津津樂道是「便宜又大碗」，經過26年，一樣的遊戲規則，但內容一成不變，現在有新的媒體來競爭，也該是有線電視產業正視挑戰的時機了。

凱擘領軍投資4K，並看好5G在內容產製上帶來的改變；蔡明忠認為，5G應用還在摸索，但不走出第一步，永遠故步自封，期望帶動風氣，讓有志之士一起來投資內容產業；也盼電視產業生態之間能有內容上的合作。

不過，對於分組付費延後上路，凱擘大寬頻董事長鄭俊卿表示，分組付費對頻道尤其是挑戰，因為沒有辦法達到500萬戶的廣告效益最大值，「如果把廣告費用拿掉，電視台幾乎都垮了」；他認為NCC確實「很難做」，哪些可以列入必載頻道「很頭痛」，因此配套要考慮好，也建議基本頻道之後，不要再分太多組，畢竟整個生態系統是上游製作內容、頻道商播出、系統台送到家，整條產業鏈20、30年都是這樣運作，如果去破壞這個產業鏈的其中一環，產業恐怕就因此不見了。

MOMOTV目前旗下有3個頻道：MOMO綜合台(凱擘系統76台)、MOMO追劇台(凱擘系統201台)、WinTV兒童台(凱擘系統202台)。其中MOMO綜合台現有節目自製率已達45%；預計到今年底結算，平均自製率應可超越50%，未來3年內自製率將至少提高到70%。

另一方面，由凱擘影藝自2013年起參與投資或發行的電影作品有包括2013「總鋪師」；2014年「閨蜜」、「大稻埕」，2015年「赤道」；2016年「健忘村」；2017年「吃吃的愛」、2018年與Netflix、台灣大哥大、民視共同投資原創影集「雙城故事」。2019年再與大慕影藝、台灣大哥大、華研國際音樂聯合出品，打造首部大型工地實景拍攝劇集「做工的人」；總投資超過30部電影、5部戲劇，金額超過5億元，未來一年起碼會有兩部自製戲劇，但傾向與合作夥伴合資。（編輯：李信寬）1080712