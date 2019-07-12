壽險保單綠化3招 不吸菸健走還能省保費

（中央社記者劉姵呈台北12日電）投保也能愛地球，壽險業者提出保單綠化3方法，包括選擇不吸菸可減保費的優體保單、投保健走可減免保費的外溢保單及行動投保使用電子通知單。

為鼓勵民眾投保也能愛地球、重視自身健康，富邦人壽提出保單綠化3方法，第一，選擇不吸菸可減保費的優體保單；第二，投保健走可減免保費的外溢保單；第三，用行動投保、電子通知單與電子保單方法，讓保戶也能透過投保，幫助地球減碳、創造綠色低碳環境。

首先，根據調查顯示，生產菸草比生產糧食等其他生活必需品，還要破壞環境，其碳足跡相當一個國家釋放的溫室氣體數量。為鼓勵民眾降低抽菸頻率、進而戒菸，以維持良好健康狀態，富邦人壽建議，保戶可投保「優體保單」，依非吸菸或吸菸族群區分費率，可依預算選擇10年或20年保障年期，2018年共計銷售逾750件。

舉例來說，同樣30歲，一樣有吸菸習慣的A先生和不吸菸的B先生，保額1000萬元、繳費年期與保障年期皆為20年；有吸菸的A先生，年繳保費為4萬600元，不吸菸的B先生則適用非吸菸標準體費率，年繳保費只須2萬3100元。相較之下，B先生一年可省下1萬7500元，20年下來就是省35萬元。

再者，投保「外溢保單」可以鼓勵保戶以步行取代短程交通運輸接駁，走路達到要求的步數就會有折扣，保單續期即可減免保費。最後，富邦人壽也建議保戶多使用電子保單和電子通知單等，享受無紙化的便利服務，也能愛地球。

衛福部提醒，「吸菸有害健康」、「吸菸會導致癌症」、「吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫」、「孕婦吸菸易導致胎兒早產及體重不足」、「吸菸害人害己」、「戒菸可減少健康的危害」。（編輯：楊凱翔）1080712