上市櫃公司若遭駭 資安專家：恐付4重代價

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）企業遭駭的代價遠比想象更大，安侯建業（KPMG台灣所）資安專家示警，駭客手法如今已進展到「一魚四吃」，除向企業勒索支付比特幣，還會要脅個別客戶，甚至利用握有資訊放空企業股票。

KPMG台灣所數位科技安全服務團隊負責人謝昀澤說，根據日前發佈的2019年台灣CEO前瞻大調查，高達48％國內CEO雖然體認到數位科技安全的重要性，但仍僅抱持防禦降損的心態，較為消極。

謝昀澤表示，相較之下，全球71%受訪CEO已更積極將資訊安全視為創新策略的一環，把資安與客戶隱私保護，轉換成企業競爭優勢。

舉例來說，近年最大資安世界的受害者Facebook，日前其創辦人祖克柏也喊出「future is private」（暫譯：未來即隱私）的指導策略，並推出臉書幣Libra，誓言以個人化互動、加密、資料的安全儲存作為手段，打造一個全新且值得用戶信賴的社群平台。

謝昀澤呼籲，國內企業若無法以更前瞻、積極的觀點思考資安議題，恐面臨更多資安危機，尤其如今駭客手法多變，攻擊頻繁，一旦遭駭代價也遠比想像的高。

謝昀澤指出，實務上，駭客成功竊取企業資料後，除了向企業勒索要求支付比特幣，也會就掌握的客戶資訊，對個別客戶進行威脅，進而，甚至可能把竊取到的內容燒成光碟或放上暗網作不當運用；下手對象若是上市櫃公司，還可能先透露竊取資訊，藉機放空公司股票套利，做到「一魚四吃」。（編輯：楊凱翔）1080715