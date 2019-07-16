27天來首見供電吃緊黃燈 台電：部分機組故障

（中央社記者蔡芃敏台北16日電）由於部分機組故障檢修，供電燈號亮起代表供電吃緊的黃燈，終結連續27天供電充裕的綠燈，台電指出，目前供電沒問題，待機組歸隊後，備轉容量率將重返10%、亮起綠燈。

受到熱帶性低氣壓、颱風外圍沉降影響，中央氣象局指出，台灣今天各地高溫炎熱，高溫普遍在33、34度以上，尤其桃園以北、高屏及東半部地區可能出現36度以上高溫。

台電電力調度處中央調度監鄭有財指出，全台天氣飆高溫，加上出現午後陣雨機率低，預估今天最高用電3650萬瓩，甚至可能超越預估值，今天用電量有望超過昨天用電量3626萬瓩，再創今年紀錄。

不過，今天備轉容量率為9.16%，為代表供電吃緊的黃燈，終結自6月19日以來、連續27天亮出代表供電充裕的綠燈。

鄭有財解釋，和平電廠燃煤機組破管故障，加上大潭電廠1號機及興達電廠3號機部分停機檢修，總計減少約100萬瓩，供電才亮起黃燈，不過，台電供電能力沒問題。

鄭有財說，當機組檢修歸隊後，備轉容量率將回到10%，供電燈號重返綠燈，台電供電能力無虞。

觀察今年用電排名，7月15日為3626.1萬瓩居冠，6月20日3595.9萬瓩，排名第2，而後依序為6月21日3592.8萬瓩，7月12日3563.8萬瓩，6月19日3560.1萬瓩。（編輯：張均懋）1080716