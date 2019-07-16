斷了與開雲17年合作 史黛拉‧麥卡尼改攜手LVMH

（中央社巴黎15日綜合外電報導）法國精品龍頭酩悅軒尼詩－路易威登集團今天宣布購買英國設計師品牌史黛拉‧麥卡尼少數股權。以對動物友善聞名的麥卡尼不久前才結束與LVMH勁敵開雲集團的長期合作關係。

路威酩軒集團（LVMH）旗下擁有紀梵希（Givenchy）、路易威登（Louis Vuitton）和克麗絲汀迪奧（Christian Dior）等精品品牌。LVMH雖未提供財務相關細節，但表示史黛拉‧麥卡尼（Stella McCartney）仍將擁有同名品牌的多數所有權，並續任創意總監。

LVMH說，這項協議將有助「加速」公司的「全球發展」，還說將在今年稍後揭露有關這筆交易的進一步細節。

在年輕購物者特別崇尚「綠」時尚，對品牌是否使用動物皮毛等問題感興趣之際，LVMH與其他競爭對手一樣，愈來愈在意旗下產品是否使用環保材質，並引以為傲。

長久以來，麥卡尼一直是這個領域的先驅，除了以仿皮革製作手提包，也參與推廣二手奢侈品市場的倡議。

LVMH負責人、億萬富豪阿爾諾（Bernard Arnault）在聲明中談及這筆交易時表示：「其中一個決定性因素是，她是第一個將可持續發展和道德問題拿出來探討的人，很早以前就開始了。」LVMH還說，麥卡尼將就這些問題向LVMH執行委員會提供建議。

麥卡尼今年3月買回開雲集團（Kering）在她同名品牌持有的50%股權後，雙方結束長達17年的合作關係。

麥卡尼說，自她決定結束和開雲的合作關係，取回對公司的掌控權後，許多企業紛紛與她接觸，「表達與其合作及投資的意願」。

不過麥卡尼說：「儘管這些接觸都很有意思，但沒有一次比得上我和阿爾諾及他兒子安特旺（Antoine Arnault）的對話。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1080716