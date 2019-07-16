蘋果3款新機 玉晶光滲透率全壘打

（中央社記者韓婷婷台北16日電）手機鏡頭廠玉晶光今年在蘋果新機上有了全新的突破，有別於過去2年後置鏡頭都僅拿到1顆低階款，玉晶光今年傳出「全壘打」，3款新機全都上，下半年產能將火力全開。

蘋果今年新款iPhone相機大升級，為玉晶光帶來絕佳的機會，包括前後鏡頭都有不小的升級及擴增。玉晶光今年除了前鏡頭維持主要供應商外，新增3款後鏡頭各1顆；另外，也搶下相機閃光燈保護蓋新訂單。

針對今年新款手機的大突破，玉晶光董事長陳天慶回應，「因應客戶需求，我們開發非常多鏡頭，也有很多機種獲認證，今年的機會的確比過去多更多」。

今年iPhone相機的升級，首先是多鏡頭，3款手機主鏡頭各配備3、3、2顆，相對 2018 年的 iPhone平均多 1 顆鏡頭，3 鏡頭規格仍是廣角、超廣角、長焦鏡頭的主流規格。而前鏡頭規格也將從 4P（4片塑膠）升級到5P，帶動產品平均單價（ASP）向上拉升，預計玉晶光將主攻超廣角鏡頭與前鏡頭。

回顧玉晶光在iPhone後鏡頭的努力，雖然2017年是首度跨入i8後鏡頭供應鏈，但最後在量產上良率無法拉升，最後無緣正式供貨，策略轉戰專注前鏡頭衝量，也因此繳出了每股盈餘（EPS）10.5元的亮眼成績；2018年則取得XR的後鏡頭供應資格，初期量產出貨的良率表現也相當不錯，無奈遇到XR賣相不佳銷售成績差的窘境，不過EPS還是有一定水準，維持在EPS9.38元。

觀察玉晶光今年上半年營收表現，從4月開始營收年增率翻轉為正數，5月及6月營收大躍進分別來到7.02億元及8.57億元，年增率分別為34.84%及46.06%，已明顯感受到玉晶光今年營運動能的加速力道。

法人預估7月開始進入產業傳統旺季，來自手機鏡頭的動能將落在下半年，光學著重的是規模及良率表現，玉晶光今年受惠新增多款訂單挹注，規模大舉擴增下，如果良率能維持一定水準，下半年獲利表現將值得期待。（編輯：林興盟）1080716