科技部將率80家新創挺進CES 拚62億商機

（中央社記者吳柏緯台北16日電）科技部宣布，將從全台選出80個新創團隊挺進明年1月在拉斯維加斯舉辦的美國消費電子展（CES）。台灣代表團規模將是參展以來最大，訂單與商機可望上看2億美元（近新台幣62億元）。

台灣將在2020年1月，第3度挺進美國消費電子展（CES），這次不但攤位規模比過去兩年更大，而且預計招收國內80個團隊組成新創國家隊參展，也是史上最多。

科技部次長許有進表示，今年年初科技部帶領了44個團隊參加CES2019，一共取得新台幣55億元的商機，不少參展團隊都與國外大廠簽下訂單，其中8個團隊獲得新創大獎，表現僅次於法國。這些成績都證明，台灣的新創實力在國際上不容小覷。

有了年初的佳績，科技部決定明年再度加碼，將要遴選出80家新創團隊，前進明年1月在拉斯維加斯舉辦的CES2020，並期望這支團隊能夠帶來2億美元的商機與訂單。

這次的選拔將首度由中央與地方攜手合作，許有進說明，全台各地方政府都有擬訂不同的政策支持在地的新創團隊，因此希望由地方政府評估與推薦後，選出40個優秀的團隊，進入代表團，並與全國徵案選出的40團隊，組成實力堅強的新創國家隊。

不過不論是全國徵案或是地方政府推薦，徵選仍有嚴格的標準，許有進解釋，新創成果必須經過CES官方的資格認證，確認可以在CES展出；另一方面，這些團隊在國內也必須接受由創投公司、業師組成的評審團審查，通過後才能正式取得參展資格。

許有進說明，科技部將於今年9月16日公布80個新創團隊名單，接著將會進行一連串的培訓課程及團隊行銷，包含邀請來自美國矽谷的業師群，提供意見交流，並協助訓練團隊的報告技巧。在明年CES2020結束之後，將會把這80個團隊帶到矽谷參訪，直接面對當地的創投業者與企業，盼能藉此增加合作與投資的機會。（編輯：趙蔚蘭）1080716