颱風丹娜絲來勢洶洶 保險業啟動保戶緊急服務

（中央社記者劉姵呈台北17日電）丹娜絲颱風來襲，今天發布陸上颱風警報，多家壽險業者立刻啟動快速理賠、到府理賠與關懷、免收保單借款利息、緩繳續期保費等多項緊急關懷服務。

新光人壽於第一時間啟動保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「保費繳納寬限優惠」、「保單借款繳息作業優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等5項服務，提醒民眾嚴防強風豪雨，提早做好防颱準備，減輕災害損失，並隨時注意颱風動態，避免從事戶外活動，留意自身安全。

南山人壽也於第一時間成立「丹娜絲風災關懷小組」，一旦風雨造成災情，南山人壽立即啟動「快速理賠」、「到府理賠與關懷」、「免收保單借款利息」、「免收房屋貸款利息」、「緩繳續期保費」、「住院關懷預付保險金」等各項服務措施，主動關懷各地受災保戶並提供緊急協助。民眾可以透過業務員，即日起3個月內向南山各地區客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽電話客服中心申請。

全球人壽針對丹娜絲颱風受災保戶也啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供保戶「續期保費可緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」、「補發保單免收工本費」、及「快速理賠」等4大服務。（編輯：林興盟）1080717