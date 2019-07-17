台積電法說會前夕 外資轉賣超8125張

（中央社記者張建中新竹17日電）晶圓代工廠台積電法人說明會將於18日登場，外資今天轉買為賣，賣超8125張，影響台積電股價走跌，收在新台幣252元，跌4元，跌幅1.56%。

受惠華為海思備貨需求升溫，台積電第2季營收攀高至2409.99億元，季增10.19%，表現優於原預期的季增7%水準，使得外資普遍看好台積電下半年旺季營運表現。

外資多預期，隨著Android手機市場回補庫存，蘋果（Apple）處理器傳統季節性備貨，及7奈米資料中心、5G基地台與繪圖處理晶片等需求強勁，將推升台積電第3季營收季增14%至20%，第4季業績將更上層樓。

台積電下半年營運成長可期，吸引外資自11日起連續4個交易日共買超台積電逾3萬張，並推升台積電股價自247元，攀高至16日的256元，漲9元，漲幅約3.64%，並創2個多月新高價。

隨著市場對美中貿易談判樂觀預期降低，美國費城半導體指數重挫16.28點，跌幅1.07%，連帶影響台灣半導體類股今天表現疲弱，類股指數跌1.42%，為盤面弱勢指標。

台積電今天在外資由買轉賣，賣超8125張，股價出現回檔走勢，收在252元，跌4元，跌幅1.56%。

除下半年營運展望，台積電全年營運目標是否調整，7奈米、6奈米及5奈米等先進製程進展、供應鏈庫存水位、資本支出與市場競爭態勢等都將是市場關注焦點，不僅將左右台積電後續股價表現，也將牽動台股後市。（編輯：李信寬）1080717