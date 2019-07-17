調查：8成民眾憂失智 規劃保單籌醫療費不到2成

（中央社記者劉姵呈台北17日電）富邦金旗下富邦人壽與商周集團合作，發布「失智症病識感與準備度全台大調查」，近86%民眾很擔心自己罹患失智症，卻僅有18%已為失智患者做醫療費用財務規劃的準備。

據「失智症病識感與準備度全台大調查」發現，受訪者中有高達85.59%擔心自己會罹患失智症，卻僅有18%已有為失智患者做醫療費用財務規劃的準備，對於年輕失智症對家庭產生的影響，大多數民眾認為是照護難度提高、職涯被迫中斷以及對家庭財務影響衝擊。

調查資料顯示，台灣失智家庭平均每月照護費用約5至6萬元，但近75%的受訪者認為每月只需花費5萬元以下，顯示民眾對失智症照護費用的估算與實際狀況有落差。

大部分的民眾擔心失智症會拖垮自己跟家人的生活，但準備的卻不足，富邦人壽建議，每位失智者的病況不同，可以從保障老化失能失智的長期照顧險來著手。首先，民眾在評估投保金額時，可以用「日後月給付金額」作為標準，統計包括照護費用、醫療往返交通費、突發治療費以及家屬因照護離職而產生的收入損失。

再者，根據衛福部統計資料，照顧失能、失智者平均約7.3年，因此給付期間最好選擇「至少10年以上」的保單；第三，不論是聘請外勞或是住養護中心，長期照護費用多半是「按月給付」，可以選擇「給付頻率愈短愈好」保單。

為了能讓新手失智家庭理解實際照護狀況，接下來7、8月於新北、台中、新竹等地將舉辦「新手失智家庭分享會」，邀請專業醫師、照護個案參與，讓病友及家屬們可以互相分享彼此的照護心情與經驗。（編輯：楊凱翔）1080717