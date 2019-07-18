詩肯除息3元 股價平盤遊走

（中央社記者江明晏台北18日電）詩肯今天除息，每股發放3元現金股利，開盤參考價42.4元，今天股價在平盤之上遊走；詩肯第2季台灣門市展店達125間，帶動第2季營收季增逾12%，也積極推動東南亞布局。

詩肯6月合併營收新台幣1.45億元，較去年同期的1.3億元成長11.57%。2019年第2季合併營收為4.18億元，較前一季成長12.64%。

詩肯表示，第2季集團加速旗下「詩肯柚木」、「詩肯居家」品牌在新款家具產品上市，持續拓展台灣門市展店步伐，帶動集團總門市量達125間。

此外，詩肯集團積極推動東南亞市場業務布局，由於NOVA品牌於新加坡共有13家門市，主打中低價位大眾產品，與詩肯集團有異化區隔，未來詩肯仍持續發揮集團資源整合效益，期複製品牌連鎖成功經驗於東南亞各國市場，打造未來中長期營運良好成長引擎。

詩肯今天除息，每股發放3元現金股利，開盤參考價42.4元，今天股價在平盤之上遊走，最高至42.55元，小漲約0.35%，小幅填息僅5%。

展望第3季，詩肯表示，仍聚焦多品牌、多產品與多元行銷整合等面向進擊，並加速推動集團併入NOVA品牌在業務團隊、東南亞各國的市場運作經驗、產品設計與消費客戶等資源整合，此外旗下詩肯睡眠品牌以新品牌形象、定位與主打平價定價策略，有助增添集團未來營運良好動能。（編輯：林興盟）1080718