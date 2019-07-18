投資買盤出籠 住展：北市預售案比重近歷史新低

（中央社記者韋樞台北18日電）房市研究單位住展雜誌統計，台北市房屋投資買盤出籠，快速消化預售案，截至第2季預售案只有64個，比例接近歷史新低。

住展雜誌統計，雙北市今年第2季線上銷售新建案達676個，其中新成屋建案共有453個，占比約67.01%，預售屋建案則有223個，占比約32.99%。

分別觀察雙北市的預售屋和新成屋比例差別，台北市第2季線上銷售的新成屋案高達165個，占北市全體新建案數量比重約72.05%，距離歷史最高峰的72.86%差距不到一個百分點；反觀銷售中的預售屋建案僅有64個，占比約27.95%，距歷史最低點的27.14%僅一步之遙。

新北市第2季線上銷售的新成屋案有288個，占全市新建案數量比重約64.43%，單季下降0.88個百分點，比重已連5季下降；同期預售屋案則有159個，占比上升至約35.57%。

住展房屋網企研室經理何世昌表示，大眾印象中大台北是預售屋當道的市場，但其實從2015年至今，大台北房市早已由新成屋掛帥，預期現況未來一年內不變。

何世昌分析台北市預售屋比例下降，主要是2014年到2017年間，由於房市景氣轉冷，再加上預售屋交屋潮來臨，預售屋變成新成屋數量快速增加，而勇於推預售的業者卻大幅度減少。

但2018年到現在，受到房市景氣逐步復甦影響，建商大舉推出預售屋建案，但因投資、置產族群重現市場，北市預售屋案消化速度加快，部分預售屋案短時間完銷結案。有些未完銷的預售屋案，通常在銷售率達6、7成後會先撤場動工，等到成屋後再進場銷售。

因此，台北市2018年來預售屋新推案雖多達110個，但大多去化順利，所以待售中的預售屋案數量並不多。反而新成屋因地點、價位，以及不獲投資客青睞等問題，待售建案數居高不下，占比超過7成。

至於新北市部分，何世昌說，新北市近期預售屋銷售狀況不差，但投資買盤卻不若台北市熱絡，且由於單一建案的量體大、戶數多，不易短時間完銷，所以預售屋比重才會持續走高，相對的購屋人可以比較有具體成型的新成屋再來決定購買與否，因此新成屋去化比預售屋快，造成新成屋比例連續下降。（編輯：林興盟）1080718