台積電外資買超2.4萬張 市值單日增1296億元

（中央社記者張建中新竹19日電）晶圓代工廠台積電樂觀預期下半年營運可望逐季攀高，並加速5奈米產能建置，外資今天買超2.4萬餘張，激勵台積電股價大漲新台幣5元，單日市值增加1296億元。

台積電18日召開法人說明會，表示智慧手機與高效運算市場需求強勁成長，將推升第3季營收攀高到91億至92億美元，季增18%，第4季業績將較第3季再成長。

除下半年7奈米訂單相當滿，台積電指出，隨著各國紛紛加速5G發展，智慧手機與高效運算客戶明年對5奈米製程需求強勁，為此決定加速5奈米產能建置，今年資本支出金額將高於原訂的110億美元規模。

台積電法說會後有多家外資調高台積電目標價，今天買超2萬4018張，以實際行動表達台積電營運前景的支持，激勵台積電股價收在新台幣259元，漲5元，漲幅1.97%，創除息後新高價，單日市值增加1296億元。

除下半年景氣旺季效應可期，台積電增加資本支出，並透露5G需求快速成長，連帶帶動聯發科、聯詠、帆宣與京鼎等半導體類股股價走高，半導體類股指數大漲1.87%，為盤面多頭指標。（編輯：楊凱翔）1080719