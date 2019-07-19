高通台灣創新競賽10團隊入選 盼為資通訊注活水

（中央社記者張建中新竹19日電）高通台灣創新競賽入選名單今天出爐，共有美商露西德（Lucid VR）台灣分公司等10支新創團隊獲選，除將各獲得1萬美元入圍獎金外，並將展開為期6個月的育成計畫。

高通表示，這次創新競賽共有超過100支團隊申請，由美商露西德台灣分公司等10家公司脫穎而出，高通將與入選團隊合作，在產品與解決方案的開發上提供協助，期盼藉此為台灣資通訊技術產業注入活水。

美商露西德台灣分公司主要運用雙/多鏡頭系統感測深度的相機軟體推行擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等應用。

其餘入選的團隊還有雲磁科技，主要提供遠端、惡劣環境中運作的資產和機器自動化管理及數據分析。快樂的小夥伴則是利用區塊鏈服務，提供物聯網數據市場技術解決方案。

灼灼科技是利用人工智慧邊緣運算，創造出智慧交通、老人照護及製造業的智慧解決方案。國際信任機器是提供區塊鏈擴容解決方案的區塊鏈IC整合技術及清算鏈下數百萬筆資料的單獨主鏈交易。

酷設工坊是運用軟硬體整合物聯網、人工智慧等裝置量產智慧安全帽，打造機車安全帽聯網平台。幻景啟動是運用光場技術與互動感應器，開發平面型顯示裝置的光場飄浮影像技術。

聯騏技研主要開發智慧門禁系統及資通訊解決方案，增進智慧城市應用的即時監控與效率。洞見未來科技是研發區隔不同人聲的人聲分離引擎，讓助聽器使用者能專注地接收特定人士的聲音。

臺灣發展軟體科技是運用廣泛軟體產品和特殊化工具，為AI晶片製造商提供編譯技術。

高通指出，將會安排輔導協助入選團隊，及鼓勵申請專利的誘因等，並將舉辦工作坊提供智慧財產權等相關領域培訓，預計今年底舉行決賽，將由業界專家組成的評審團選出優勝與優選隊伍。（編輯：楊玫寧）1080719