台股下週走勢 聚焦鴻海除息生技展概念

（中央社記者潘智義台北20日電）台北股市週五收在10873.19點，上漲73.91點，週線上漲48.84點。下週台股聚焦科技大廠法人說明會、鴻海除息表現、上市公司半年報及展望，生技展也將成為短線的投資焦點。

晶圓代工龍頭台積電日前在法人說明會釋出正面訊息，下半年7奈米訂單相當滿，業績可望逐季攀高，並將加速5奈米產能建置；半導體產業當中聯電、旺宏、IC設計廠智原也將在下週舉行法說會。

除半導體產業，面板廠友達法說會也將在下週舉行，由於中國大陸面板廠新產能不斷開出，面板供過於求，價格持續下跌，台廠為避免殺價競爭，力推高附加價值產品。

另外，台灣大、華邦電以及國內光學檢測設備龍頭牧德的法說會也將在下週舉行。

上市公司半年度財務報告進入密集公布期，除在法說會公布之外，未舉行法說會公司也須依規定公告，上半年業績好的公司，對下半年展望的看法對投資人來說也十分重要。

鴻海將於7月25日除息交易，8月23日為現金股利發放日。鴻海於股東會投票通過配發現金股息每股4元，現金盈餘配發率約49.8%。共計擬配發股東現金股利總金額達新台幣554.52億元。

生技月將在25日開展，今年的「2019 BIO Asia -Taiwan亞洲生技大會」將有18國、上百家國際生技大廠抵台參展。（編輯：楊凱翔）1080720