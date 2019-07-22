調查：台灣家族企業掌權者7成期待子女創業

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）資誠（PwC）發布2019台灣家族企業傳承調研報告，結果顯示，高達7成國內家族企業掌權者期待子女能自行創業，比重高於期待子女承接家業，且越年輕的掌權人，以家族財富支持子女創業的意願越高。

資誠聯合會計師事務所自2012年起進行台灣家族企業調查，今年的台灣家族企業傳承調研報告從2018年11月啟動調查，深度訪談8位家族企業掌權者及7位專家學者，並對305位台灣家族企業掌權者進行問券調查，探討家族對有形及無形資產傳承的態度及執行情形。

調查顯示，比起歐美、日本有不少百年以上家族企業，56%台灣家族企業仍掌握在第一代手上，正處於萌芽階段；35%傳承至第二代，僅9%國內家族企業已交棒第三代。

相較國外成功家族企業經常運用的正式治理手段，如信託、家族憲法等，國內家族企業更重視非正式治理手段，例如透過家族聚會凝聚情感與共識，或透過言傳身教形塑家族成員的使命感；不過被問及是否有實際執行上述非正式治理手段，有高達53%掌權者坦承未落實。

資誠家族企業暨財富傳承服務會計師洪連盛認為，儘管非正式治理可凝聚家族共識及情感，但想長治久安，在「父慈子孝、兄友弟恭」的氛圍外，仍應建立完善家族正式治理制度，聚焦家族憲法、家族辦公室、家族控股制度等面向，確保家族事務有理性制度可循，避免內耗損及家族和諧及企業競爭力。

調查也顯示，有高達45%的台灣家族企業掌權者年紀在60歲以上，很快得面臨接班傳承問題，但調查指出，國內家族企業重視遺囑、家族投資公司、信託等傳承工具，但實際上有使用規劃的比重極低，舉例來說，高達93%受訪者表示，目前甚至還未立遺囑。

洪連盛建議，家族企業應實際落實各項傳承工具，以確保家族財富能依據家族意願分配，減少家族紛爭及衝突，或因爭產導致家族財富無法運用。

另一方面，調查結果發現，比起期待子女承接家業，國內家族企業掌權者更希望子女能創業，比重高達71%，且越年輕的企業掌權者對子女未來發展的態度更為開放；59歲以下的掌權者中，77%贊同子女可根據自己的能力或意願，在家族財富支持下自行創業；而60歲以上的掌門人僅有64%如此認為。（編輯：張均懋）1080722