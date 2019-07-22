畢業生投入職場影響 6月失業率升至8個月高點

（中央社記者潘姿羽台北22日電）主計總處今天發布6月失業率為3.73%，不只較上月上升0.06個百分點，也創下去年11月以來的高點，主計總處官員說明，每年6月至8月，應屆畢業生陸續投入尋職行列，多會推動失業率走揚。

據主計總處統計，6月失業人數為44.5萬人，較上月增加8000人；受部分應屆畢業生投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加9000人；因對原有工作不滿意而失業者，也增加2000人；因季節性或臨時性工作結束而失業者，則減少2000人。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，每年6月至8月適逢畢業季，應屆畢業生投入職場尋職，失業率都會往上走，待9月季節性因素淡化，失業率就會回穩；近5年6月失業率對5月多增加0.06至0.09個百分點，這次失業率的增幅也落在區間內。

值得注意的是，6月經調整季節變動因素後的失業率則為3.74%，終止連3個月上揚，較上月下降0.01個百分點。

潘寧馨分析，勞動市場確實受到景氣趨緩影響，先前季調後失業率連3月走揚，但幅度非常小，如今轉為下降，顯見失業情勢平穩，並沒有進一步惡化的情況。

主計總處今天也發布上半年統計結果，2019年上半年失業率平均為3.68%，較上年同期上升0.02個百分點；以地區來看，北部地區、南部地區上半年失業率均為3.70%，中部區域為3.60%，東部區域則為3.50%。

不過潘寧馨表示，現在交通工具便捷，一日工作圈的生活型態非常普遍，而就業調查是以戶籍地為母體，結果可能與實際狀況不完全一致；從調查結果來看，只能說在人口較年輕的地區，因就業不穩定性高，有失業率相對偏高的現象。（編輯：李信寬）1080722

行政院主計總處22日公布6月失業率為3.73%，較上月上升0.06個百分點，季調後失業率則為3.74%。中央社記者吳家昇攝 108年7月22日