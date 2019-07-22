經濟部：持續滾動檢討電價 大幅波動恐衝擊民生

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）媒體批評不漲電價是因為政治考量，經濟部今天表示，電價大幅波動恐衝擊民生，透過電價穩定機制，保障穩定電價以及台電利潤，絕非是為了討好民眾，未來將持續滾動檢討電價。

風傳媒評論指出，台電為國營事業上半年唯一虧損企業，大虧新台幣297億元，只要蔡政府繼續執政，並繼續推動綠營能源政策，未來台電虧損沒有最差、只有更差，更要因政治考量吞下虧損，民眾也難逃電價漲與空污增的雙重苦難。

經濟部能源局發布新聞稿表示，經濟部在民國106年公告公用售電業電價費率計算公式，明確建立電價穩定機制，並設置電價穩定準備，保障台電合理利潤，並沒有像報導說的壓低電費，討好民眾。

能源局說明，電價與民生經濟、物價有關聯性，電價調整須審慎處理。燃料成本占電價成本超過5成，但燃料價格易受國際情勢而波動，如果國際燃料價格波動時，就立即調整電價，恐怕帶動物價上漲。

能源局說，設置「電價穩定準備」是用在平穩電價，確保台電能有一定獲利，避免電價短期大幅波動對民生經濟的衝擊，並非報載所述作帳美化台電財報。

能源局表示，未來經濟部將持續依電價公式及照顧民生、穩定物價、節約能源等原則，進行滾動檢討。

根據電業法規定，當台電年度結算時有獲利時，超額利潤須納入電價穩定準備管理；若遇虧損，可以依照相關規定收回部分金額，藉此穩定財務結構。

電價審議委員會3月決議提撥363.98億元填補台電虧損，也讓台電由虧轉盈，電價穩定準備目前剩下約剩416億元。（編輯：蘇志宗）1080722