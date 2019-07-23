美中貿易戰膠著 吳中書：短期應會有變通措施

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）美國總統川普日前重申，必要時將對中輸美的3250億美元商品課徵關稅。學者認為，美加徵關稅是兩敗俱傷，加上美國明年將舉行總統大選，川普應不至於在此時出手。

美中貿易戰陷入膠著，美國總統川普日前揚言，必要時將對另外價值3250億美元的中國商品加徵關稅；中國則回應，若美方採取行動，只會讓達成協議的路途更為漫長。

由現代財經基金會主辦的「經貿變局下的全球金融動向」論壇今天登場。台灣金融研訓院董事長吳中書會前受訪時指出，如果美國對中國輸美價值3250億美元的商品課徵關稅，全球經濟向下走勢會更明顯。另外，這波商品包含筆電、手機等，與台灣產業鏈息息相關，台廠將會首當其衝。

他分析，美國總統大選將在明年登場，川普應期盼協商有成果，中國國家主席習近平雖然不怕打，但也不希望協商弄僵，且加徵關稅是兩敗俱傷，短期應該會有變通措施，讓雙方都有台階下，目前評估美國不會「梭哈」，但是貿易戰要落幕機率甚微。

吳中書認為，美中在經濟、政治、科技、軍事領域將持續角力，同時也會增加國際經濟及金融的不確定性，使成長動能趨緩。

他說，全球經濟短期雖會受幾項利多支撐，但是雲端、大數據、綠能等新科技發展，可能加速產業淘汰、經濟板塊挪移，如何符合發展趨勢、加強競爭力，是企業必須面對的課題。

另外，吳中書也說，受到美中貿易戰影響，廠商重新分配生產基地，往中國大陸投資、建廠步調走緩，而部分台商也加速將生產線移往台灣、東南亞國家。（編輯：鄭雪文）1080723