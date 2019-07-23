美中貿易戰前景未明 學者：應增強台日供應鏈

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）美中貿易戰陷入膠著，學者建議，廠商除續投資台灣、加強研發能量，台灣也應增強台日供應鏈，日本是世界主要經濟體，也主導跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台灣可以藉著與日本合作，搶攻全球市場。

現代財經基金會主辦的「經貿變局下的全球金融動向」論壇今天登場，台經院台灣歐洲研究中心主任葉基仁以「美中貿易摩擦與台灣金融產業的挑戰與機會」為題發表演說。

葉基仁說，美中貿易戰陷入膠著，若美國課徵中國輸美3250億美元商品關稅，對台灣產業影響恐加劇。

他建議，廠商應持續投資台灣，加強研發及生產能量，台灣也應加強、壯大台日供應鏈。日本是世界主要經濟體，且主導CPTPP，台灣可以藉著與日本合作，搶占全球市場。

除此之外，他也提出，台灣可以作為新南向國家與日本之間的「軸心」，透過結合日本擔任產業上游、台灣中游以及新南向國家下游，互補互利，取代兩岸供應鏈，緩解紅色供應鏈對台商的競爭壓力。

會後進行問答時，現場民眾指出，受到美中貿易戰影響，台商紛紛回台投資，政府預估年底回流資金有望達到7000億元，不過，全球景氣趨緩，廠商回台生產，究竟是好是壞。

葉基仁說，時任行政院院長蔣經國推行十大建設，加速台灣經濟發展；全球景氣現在逐步向下，企業加碼投資台灣，或許短期效益不顯著，待未來景氣回暖，台灣投資環境、產業鏈已經相當成熟，可以緊抓商機，此時投資對台灣「絕對是好事」。

他表示，台灣生產成本較高又面臨五缺問題，不過，台廠仍願意回流，主要是看準台灣供應鏈完整，有機會建立完善生態系。

葉基仁認為，廠商應將產業升級，往未來產業趨勢發展，像是結合物聯網（IoT），發展智慧製造、智慧農業、智慧城市，並建立研發基地，讓台灣供應鏈更加完整，增強台灣競爭力。（編輯：李信寬）1080723