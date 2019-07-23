關務署：追查涉案官員 沒要查過去總統專機

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）媒體報導，海關將清查昔日總統專機回國當日保稅區出貨情形，財政部關務署今天表示，報導內容並非事實；官員表示，為避免事件重演，未來將強化對總統隨行人員檢查及保稅倉庫貨品管理。

今天有媒體報導指出，為避免特殊通關禮遇被當成走私管道，財政部關務署將調閱昔日總統、副總統專機回國日當天華航保稅倉的出貨情形。

對此，關務署澄清，副署長彭英偉指是向訪問記者說明，若要釐清夾帶菸品的來龍去脈，根據標準作業程序，將以本次涉案國安局官員吳宗憲的姓名及身份證字號等資料，追查以往是否有類似訂購行為。

關務署強調，並未表示要追查往昔總統、副總統專機回國當日的保稅區出貨情形，報導內容已偏離事實，因此特予澄清。

關務署高層表示，目前調查局已介入並主導此次夾帶私菸事件的追查，海關主要站在協助角色，但有兩件事關務署後續一定會落實。

關務署高層說，首先是強化國賓特殊禮遇通關程序，未來針對總統、副總統隨行人員一律會進行查驗，其次，會加強對保稅倉庫貨品管理的要求，例如細部掌握存放貨品數量，以偵測是否有異常情形；預計明天（24日）也會召集各單位舉行檢討會議，討論如何加強落實各控管機制。（編輯：鄭雪文）1080723