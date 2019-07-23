網路投保大幅成長 產險件數比壽險多4倍

（中央社記者劉姵呈台北23日電）根據金融監督管理委員會保險局統計，今年上半年壽、產險網路投保件數共計有134.3萬餘件，較去年同期成長143.46%，其中，產險銷售件數較壽險多4倍，且賣的最好前3名為汽車險、機車險與旅平險含不便險。

保險局統計，今年上半年網路投保壽險金額為新台幣16.71餘億，件數為24.6萬餘件；產險金額為6.43億，件數有109.7萬餘件，合計保費收入達23.14億元，較去年同期的成長近1倍，件數也較去年同期成長143.46%，顯示網路投保仍持續增溫中。

其中，產險銷售件數較壽險多4倍，且賣的最好前3名為汽車險3.61億、機車險1.14億、旅平險含不便險1.03億。就產險保費收入來看，前3名產險公司分別是富邦產險2.3億、新安東京海上產險1.32億、國泰產7200萬。

另外，壽險賣的最好的前3名為利變年金險16億元，較去年同期大幅成長了124%；接序為旅平險596萬與定期壽險372萬元。就壽險保費收入來看，前3名壽險公司分別是國泰人壽9.03億、富邦人壽4.54億及台灣人壽1.26億。

保險局也統計，截至今年6月底，統計共有32家保險公司開辦網路投保，壽險有17家、產險有15家。（編輯：鄭雪文）1080723