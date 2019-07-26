貿易戰變局 台灣紡織業尋找下一個越南

（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）美中貿易戰衝擊眾多產業供應鏈，不少業者將產線從中國移往越南。原本就在越南設廠的台灣紡織業者搶占先機，卻也感受到排擠效應，已將目光投向下一個越南，積極開拓新藍海。

中國是紡織業製造重鎮，美國現階段對2500億美元中國貨品加徵關稅，服飾大致排除在外，暫時躲過關稅加重的衝擊。但在貿易戰前景不明的情況下，不少成衣廠考慮遷到越南、印尼或泰國等東南亞國家，進而牽動紡織業供應鏈。

台灣是機能性紡織品重要供貨來源，獲耐吉（Nike）、阿迪達斯（Adidas）等運動品牌採用。Texworld USA夏季展和機能性紡織品展（Functional Fabric Fair）本週在紐約舉辦期間，參展台灣業者紛紛談到美中貿易戰影響。

纖維紗線製造商東隆興業總經理游榮利受訪表示，中國是成衣重要生產基地，成衣業者對遷廠與否搖擺不定，品牌商跟著遲疑，往往最後關頭才下單，影響到台灣布料出口，如此情況已持續半年多。

越南因紡織品出口享關稅優惠，過去幾年成為不少台灣業者新開闢的生產基地。美中貿易戰開打一年多來，越南承接訂單的角色更加吃重，成為多項產業供應鏈變遷下的受益國家之一。

中華民國紡織業拓展會秘書長黃偉基認為，越南明年接單可能還會增加，但長遠而言「加不上去了」。

黃偉基表示，越南人口約1億，比廣東省還少，在電子、機械和塑膠等產業紛紛湧入的情況下，越南人口紅利逐漸縮小，不可能完全承接中國失去的訂單，原本在越南設廠的投資者還可能感受到購地、招工更加困難的排擠效應。

成衣廠旭榮集團5年前有感於中國生產成本提高，規劃在越南設廠，2年前開始量產。隨著越南成衣需求與日俱增，旭榮國際行銷部副總經理吳仁孝慶幸當初及早布局，如今業績「不只不錯，而是太好了」。

但他話鋒一轉指出，在越南生產已遇到瓶頸，缺工問題日益嚴重，感覺沒有想像那麼好，「我們現在看哪裡是下一個越南」。

潤泰集團旗下成衣事業近年減少台灣生產比重，把越南當作重要生產基地，也感受到美中貿易戰促使供應鏈移往越南的效應。

潤泰業務部協理吳雪琴表示，廠商預期中國貨品未來將被加徵更多關稅，一窩蜂往越南跑，潤泰已將柬埔寨、緬甸和衣索比亞等非洲國家列為設廠候選地點。至於台灣，楊梅廠雖因生產成本高昂而在4月熄燈，但未來成衣自動化生產技術如成熟，不排除回台投資。（編輯：高照芬）1080726