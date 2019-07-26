台積電擴大人才招募 年底前擬徵逾3000名

（中央社記者張建中新竹26日電）晶圓代工廠台積電今天宣布擴大人才招募計畫，預計今年底前於新竹、台中與台南3地招募超過3000名新血加入，因應業務成長及技術開發的需求。

台積電表示，繼成功量產業界最先進的7奈米邏輯製程技術後，將加快腳步持續發展更先進的5奈米及3奈米邏輯技術。

除繼續開發新技術，台積電今年也將擴建產能，以完備的先進及特殊製程組合，協助客戶釋放半導體創新，且創造最大的產品價值與效能。

因應業務成長及技術開發需求，台積電將廣徵國內外電子、電機、光電、機械、物理、化學、化工、材料、工業工程或相關科系的學、碩、博士新鮮人或有相關工作經驗人才。

台積電預計今年底前將在新竹、台中與台南大舉招募超過3000名新血加入，職缺包括半導體設備工程師、研發工程師、製程工程師、製程整合工程師及生產線技術人員等。

台積電去年全球員工不含退休金及福利的總體薪酬中位數約新台幣158萬元，其中，台灣地區新進碩士畢業工程師全年整體薪酬約32個月本薪，優於業界水準，台灣廠區去年直接員工每月平均收入也達台灣基本工資的3倍。

台積電人力資源副總經理馬慧凡表示，歡迎對工作領域有高度興趣、勇於迎向挑戰、有熱情、具創新思考力，及擁有想要登上世界舞台企圖心的人才加入，共創半導體發展的高峰。（編輯：張均懋）1080726