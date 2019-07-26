財報不佳摜壓美股 亞股連動大跌

（中央社香港26日綜合外電報導）在美國若干企業財報令人失望以及聯邦準備理事會（Fed）降息希望恐落空對美國股市形成摜壓後，亞洲股市今天大跌。

法新社報導，特斯拉（Tesla）與美國航空公司（American Airlines）公布第2季財報後，股價雙雙大跌；亞馬遜公司（Amazon）則因加強一日到貨服務，導致獲利成長放緩。

近數週來，美股在聯準會下週將降息的期望下，獲得支撐。

但美國經濟數據堅挺，包括昨天公布數據顯示6月耐久財銷售成長，使得投資人擔心，聯準會降息並不確定。

萬達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）說：「市場已開始緊張，恐怕聯準會下週會有令人失望的消息。」

莫雅並表示，近期數據也顯示，華府與北京長期貿易戰「並未」對美國經濟「造成嚴重影響」，因而動搖了聯準會大幅降息的希望。

東京股市今天收黑0.45%，原因是投資人在週末前獲利回吐，結束了連3天漲勢。

上海綜合指數收高0.24%，但港股恆生指數下滑0.69%，使得本週漲幅回跌，新加坡和台北股市都收黑。

由於澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）呼籲對網路巨擘谷歌（Google）和臉書（Facebook）加強監管，因而抵銷了澳洲中央銀行總裁洛威（Philip Lowe）昨天暗示進一步降息所帶動的漲幅，雪梨股市今天收黑0.36%。（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1080726