臉書伺服器需求增 躍居台廠第2大客戶

（中央社記者潘智義台北29日電）電子產業研究機構DIGITIMES Research表示，從台灣伺服器廠的客戶角度觀察，臉書需求量繼今年第1季超越亞馬遜，成為僅次於戴爾（Dell）、慧與（HPE）的第3大客戶後，第2季更超越慧與，躍升台廠第2大客戶。

DIGITIMES Research分析師徐康沛指出，伺服器代工廠廣達、緯穎皆受惠於臉書需求增加，其中又以廣達出貨量季增幅較大，預料下半年臉書將可維持台灣伺服器廠第2大客戶地位。

徐康沛說，以代工廠而言，廣達、英業達、緯穎2019年第2季占全球出貨量比重皆較前季提升，尤以廣達第2季出貨量較第1季大增，主要來自Google訂單量增加，但實因第1季Google訂單量大幅縮減，致基期低，且第2季訂單規模並不及2018年同期水準。

他評估，英業達第2季來自主要客戶訂單量多較第1季增加，但與2018年同期相較，戴爾及慧與訂單量仍持續縮減中。緯穎第2季來自兩大客戶戴爾及慧與訂單量較第1季增加，與2018年同期相較，則一增一減。

他認為，因2017年至2018年上半伺服器客戶拉貨力道強勁，整體需求卻未同步增加，導致庫存水位上升，自2018年下半至2019年第1季、甚至2季都處於消化庫存階段，2019年第2季全球出貨量雖季增9%，但年衰退擴大至12.5%。

展望第3季，他預估，隨庫存消化完畢，第3季全球伺服器出貨量可望較第2季增加12.8%，恢復至2018年同期水準，但因上半年年減幅度大，2019全年全球伺服器出貨量恐較2018年衰退。（編輯：李信寬）1080729