盛群上半年每股賺2.03元 下半年業績看略佳

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）微控制器廠盛群上半年稅後淨利新台幣4.58億元，每股稅後純益2.03元。法人預估，盛群第3季業績有機會小幅季增，下半年可望較上半年略佳。

盛群今天下午舉行法說會，表示上半年和第2季毛利率維持在49%左右，上半年仍有貿易戰影響，客戶下單相對保守，認列轉投資利益較去年同期減少1700多萬元，牽動整體上半年獲利年減，不過上半年兌換利益則較去年同期增加600多萬元。

展望下半年和全年，盛群預期下半年台灣市場業績可望止跌，整體業績有機會較上半年略佳，預期全年業績可能較去年小幅衰退。

法人預期，盛群下半年業績有機會較上半年小幅成長，第3季業績有機會小幅季增，今年全年每股純益有機會超過4元。

盛群第2季合併營收新台幣12.05億元，較第1季10.38億元增加16%，比去年同期13.3億元減少9.4%。第2季合併毛利率49.3%，較第1季48.5%增加0.8個百分點，較去年同期49.72%微減。

盛群第2季歸屬母公司業主淨利2.54億元，較第1季2.03億元增加25.3%，較去年同期3.12億元減少18.4%，第2季每股稅後純益1.13元，優於第1季EPS 0.9元，低於去年同期EPS 1.38元。

盛群今年上半年合併營收22.43億元，較去年同期24.15億元減少7.15%，合併毛利率48.95%，較去年同期49.36%減少0.41個百分點，歸屬母公司業主淨利4.58億元，較去年同期5.38億元減少14.8%，每股稅後純益2.03元，低於去年同期EPS 2.38元。（編輯：楊玫寧）1080729