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甩開貿易戰升溫陰霾 美消費者信心7月意外上揚

最新更新：2019/07/31 09:38

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）根據今天公布的調查，美國消費者信心指數7月意外升至135.7，一甩貿易戰帶來的憂慮。

法新社報導，經濟評議會（Conference Board）每月公布的報告指出，消費者再次認為就業機會充足，經商條件良好，所得也可能在不久之後有所調升。

消費者信心指數上揚，超乎經濟學家預期，應能在經濟放緩之際支撐未來幾個月的消費。

經濟評議會公布的消費者信心指數7月升高超過10點至135.7。

經濟評議會負責經濟指標事務的資深理事佛朗哥（Lynn Franco）在聲明中說：「貿易與關稅緊張情勢加劇，導致消費者信心指數6月大幅下滑後，7月反彈至今年最高點。」

在這份報告出爐之際，商務部公布數據顯示，個人所得連續第5個月增長，意味今夏零售支出應屬穩健。

經濟評議會的數據顯示，各界對當前和近期展望的信心大幅攀升。

根據調查，認為經商條件良好的受訪者比例，升至2月以來最高水準，認為就業機會充足的受訪者比例則來到4月以來的最高點。

美國消費者支出和物價6月小幅上揚，意味經濟成長放緩和通貨膨脹呈良性，外界廣泛預期聯準會將在明天宣布10年來首度降息。

不過紐約RDQ經濟公司（RDQ Economics）今天說，消費者信心指數上揚，已削弱了聯準會降息的可能。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1080731

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