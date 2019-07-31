學者：貿易戰是雙面刃 台廠有輸有贏

（中央社記者蔡芃敏台北31日電）美中貿易戰影響全球產業，學者認為，貿易戰對台灣是雙面刃，台商資金積極回流台灣，增加生產動能，加速產業轉型升級。不過，轉單對台廠有輸有贏，未必是好事。

由中華經濟研究院舉辦的「美中經濟對抗之影響與因應」研討會今天登場，中經院WTO及RTA中心副執行長李淳、中經院副院長王健全等人均發表演說。

李淳表示，美國課徵中國輸美500億美元商品關稅，包含機械、資通訊產品等，因為美商比重低，對美國影響不大，對台灣產業影響較小，甚至有廠商受惠轉單效應，但若美國課徵剩餘3000億美元中國輸美產品，筆電與智慧型手機將首當其衝，對台灣產業影響恐加劇。

李淳指出，觀察台灣今年第一季進出口變化，美國總體自台灣進口增加19.3%，絕對金額增加17.14億美元。台灣對中國總體出口衰退12.29%，減少28.52億美元，兩者相減後，減少約11億美元，轉單對台灣而言，有輸有贏，未必是好事。

他也說，中國經濟趨緩，整體進口需求下降，也會影響台灣出口。

中經院副院長王健全則認為，美中貿易戰對台灣產業是雙面刃，台商目前積極回流，政府預估今年將回流新台幣7000億元，增加台灣生產動能，加速產業轉型升級。負面影響則是台灣對中國出口減少。（編輯：鄭雪文）1080731